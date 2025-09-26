Россияне жалуются, что попали в три "котла" под Покровском: в ВСУ прокомментировали ситуацию

Покровск / © Getty Images

Российские военкоры жалуются на тяжелую ситуацию, сложившуюся для оккупантов на Покровском направлении. Они пишут, что ВСУ оцепили захватчиков сразу в трех «котлах», лишив их путей ухода.

Спикер ОСУВ «Днепр» Виктор Трегубов в комментарии 24 Каналу прокомментировал сообщение в сети о 3 «котлах» для россиян под Покровском.

Действительно ли оккупанты попали в окружение под Покровском?

Военный заметил, что говорить об окружении противника и «котлах» рано.

Не будем настолько забегать вперед. Есть, например, несколько мест, где россиян хорошо прижали. Увидим, смогут ли они оттуда выбраться,

— объяснил Трегубов.

Тем временем вражеские военкоры жалуются, что украинские дроны отслеживают и уничтожают российские конвои со снабжением. Попытки противника опрокинуть подкрепление под Покровск оканчиваются их уничтожением.

Что происходит в районе Доброполья

Наши военные создали три кольца оцепления российских подразделений на Добропольском выступлении, сообщил военный обозреватель Денис Попович.

Эксперт объяснил: первое кольцо «отрезает куски ушей» российского «зайца», второе — его голову, а третье — основу выступления, откуда россияне раньше продвигались.

В кольцо оцепления попадет подразделение 51-й армии России, бывшая так называемая «народная милиция ДНР», наступавшая на Добропольском направлении и у Родинского.

Если эти войска будут разгромлены, тогда вся северная сторона полуокружения, которое враг пытался образовать вокруг Покровска и Мирнограда, будет отрезана, отпадет. И противнику придется отсрочить свои планы по окружению Покровска.

В то же время Попович отметил, что рано делать окончательные выводы, потому что враг опрокинул морскую пехоту и попытается деблокировать свои войска с востока, в частности со стороны Малиновки.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло тоже указывает на то, что оккупанты стягивают силы 155-й бригады и части десантно-штурмовых войск на Добропольское направление. Происходит самая большая перегруппировка с 2022 года.

Напомним, у врага начались серьезные проблемы с логистикой возле Константиновки Донецкой области.