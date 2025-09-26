- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 704
- Время на прочтение
- 2 мин
Россияне жалуются, что попали в три "котла" под Покровском: в ВСУ прокомментировали ситуацию
Говорить о «котлах» пока рано, хотя российские силы действительно прижали в нескольких местах, отметил спикер ОСУВ «Днепр» Виктор Трегубов.
Российские военкоры жалуются на тяжелую ситуацию, сложившуюся для оккупантов на Покровском направлении. Они пишут, что ВСУ оцепили захватчиков сразу в трех «котлах», лишив их путей ухода.
Спикер ОСУВ «Днепр» Виктор Трегубов в комментарии 24 Каналу прокомментировал сообщение в сети о 3 «котлах» для россиян под Покровском.
Действительно ли оккупанты попали в окружение под Покровском?
Военный заметил, что говорить об окружении противника и «котлах» рано.
Не будем настолько забегать вперед. Есть, например, несколько мест, где россиян хорошо прижали. Увидим, смогут ли они оттуда выбраться,
— объяснил Трегубов.
Тем временем вражеские военкоры жалуются, что украинские дроны отслеживают и уничтожают российские конвои со снабжением. Попытки противника опрокинуть подкрепление под Покровск оканчиваются их уничтожением.
Что происходит в районе Доброполья
Наши военные создали три кольца оцепления российских подразделений на Добропольском выступлении, сообщил военный обозреватель Денис Попович.
Эксперт объяснил: первое кольцо «отрезает куски ушей» российского «зайца», второе — его голову, а третье — основу выступления, откуда россияне раньше продвигались.
В кольцо оцепления попадет подразделение 51-й армии России, бывшая так называемая «народная милиция ДНР», наступавшая на Добропольском направлении и у Родинского.
Если эти войска будут разгромлены, тогда вся северная сторона полуокружения, которое враг пытался образовать вокруг Покровска и Мирнограда, будет отрезана, отпадет. И противнику придется отсрочить свои планы по окружению Покровска.
В то же время Попович отметил, что рано делать окончательные выводы, потому что враг опрокинул морскую пехоту и попытается деблокировать свои войска с востока, в частности со стороны Малиновки.
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло тоже указывает на то, что оккупанты стягивают силы 155-й бригады и части десантно-штурмовых войск на Добропольское направление. Происходит самая большая перегруппировка с 2022 года.
Напомним, у врага начались серьезные проблемы с логистикой возле Константиновки Донецкой области.