Россияни обстреляли гражданскую инфраструктуру в 5 населенных пунктах Запорожской области

В полицию поступило 30 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры Запорожской области.

За прошедшие сутки, 28 августа, российские войска обстреляли позиции украинских защитников из танкового вооружения, реактивной и ствольной артиллерию вдоль всей линии столкновения на Запорожском направлении. Кроме этого оккупанты ударили по 5 населенным пунктам области.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожья, Преображенка, Орехов, Гуляйполе, Железнодорожное", — говорится в сообщении.

В полицию поступило 30 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

Также за прошедшие сутки с временно оккупированной территории было эвакуировано 1410 человек, из них 398 – дети.

Напомним, российские оккупанты в воскресенье, 28 августа, массированно обстреляли город Орехов Запорожской области. По словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, за 6 часов было более 200 "прилетов" по городу Орехов.

Также в ночь на 29 августа российская армия обстреляла Энергодар в Запорожской области. Многочисленные осколочные ранения получили не менее 10 местных жителей. Двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

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