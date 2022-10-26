Россияни обстреляли из артиллерии громаду в Сумской области: зафиксировано 12 "прилетов"

Во вторник вечером, 25 октября, россияни обстреляли Зноб-Новгородскую громаду в Шосткинском районе Сумской области. В результате артобстрела была повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил глава Сумской области Дмитрий Живицкий.

"Ночь на Сумщине прошла спокойно. Но вчера вечером, после 21 часа, был артобстрел Зноб-Новгородской громады. 12 прилетов. Повреждена гражданская инфраструктура", — сообщил он.

Ситуация в Сумской области

Напомним, россияне продолжают обстреливать границы Украины.

13 октября глава области Дмитрий Живицкий сообщил, что на границе с Сумщиной не фиксируют дополнительных скоплений войск России, вражеских ударных группировок или диверсионных групп, как это было перед 24 февраля. Сейчас с инженерной и военной точки зрения оборудована первая и вторая линия обороны.

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