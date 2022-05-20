Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияни подготовили к запуску 16 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря — Минобороны

Дата публикации
Просмотры
2365
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияни подготовили к запуску 16 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря — Минобороны

Фото: Getty Images

Оккупанты подготовили к запуску 16 крылатых ракет "Калибр", размещенных на двух российских кораблях в акватории Черного моря.

О такой угрозе сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"В готовности к применению в акватории Черного моря находятся два корабля с суммарным залпом до 16 КРМБ типа "Калибр", — передает пресс-служба Минобороны.

Также корабли черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей изолируют район боевых действий, разведывают и оказывают огневую поддержку своим войскам на приморском направлении.

Кроме этого корабельные группировки противника в Черном и Азовском морях продолжают блокировать гражданское судоходство.

Читайте также:

Следующая публикация