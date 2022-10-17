Россияни с истребителя ударили по Одесской области ракетой Х-59

Оккупанты с истребителя нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области. В результате обстрела никто не погиб.

Об этом сегодня, 17 октября, сообщил спикер председателя Одесской ОВА Сергей Брачук.

"Ракетный удар по Одесской области.С направления Черного моря. Самолет Су-35 и ракета Х-59. Поражён один из объектов инфраструктуры. Без человеческих потерь", — проинформировал он.

Напомним, вечером 16 октября в Одесской области местные жители сообщили о взрывах, предварительно сработала система ППО. В ОВА проинформировали, что "ситуация полностью контролируема".

Ситуация в Одесской области

Вечером 16 октября в Одесской области местные жители сообщили о взрывах, предварительно сработали силы ПВО. В ОВА проинформировали, что "ситуация полностью контролируема".

Как известно, Россия начала использовать против Украины иранские дроны-камикадзе Shahed 136. Они стоят сравнительно недорого, но могут нанести большой ущерб. Украинские силы противовоздушной обороны вынуждены тратить имеющийся небольшой запас ракет, чтобы справиться с ними.

17 октября, по данным Оперативного командования "Пивдень", от 03:30 до 06:50, силы и средства противовоздушной обороны сбили 15 дронов, 6 из них - над Одесской областью.

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