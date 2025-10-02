Россиянин из Тувы сдался в плен ВСУ и рассказал, почему пошел на войну

Житель из Тувы сдался в плен ВСУ и рассказал, как попал на войну / © скрин с видео

На Покровском направлении военнослужащие Черниговского пограничного отряда пленили 31-летнего гражданина России, уроженца Тувы, с позывным «Тайга».

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Мужчина, который до мобилизации был чабаном, самостоятельно вышел к украинским пограничникам и сдался. Он объяснил, что не умеет воевать и не желает участвовать в боевых действиях. По его словам, когда пришла повестка, он пытался скрываться, но его насильно забрали в армию страны-агрессора.

А на вопрос, почему пошел на войну, поленный сказал: «Меня военные силой отправили».

«После общения с пленным выяснилось, что мужчина, упражнявшийся со стадом баранов в туве, осознает то, что не поймет его коллега в кремле: войну, которую начала россия, нужно заканчивать. Этот случай в очередной раз демонстрирует, что кремль использует для войны против Украины людей без должной подготовки и мотивации. Украинские же воины, в отличие от „бумажных тигров“, которые не способны выполнять боевые задачи, обладают высокой морально-психологической стойкостью и несокрушимой волею к победе», — отметили в ГНСУ.

Напомним, в четверг, 2 октября, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и агрессорской Россией. В результате обмена удалось уволить 185 украинских защитников и 20 гражданских.

Ранее сообщалось, что бойцы пограничной бригады «Форпост» взяли в плен на Волчанском направлении двух российских военных. Как оказалось, они бывшие заключённые. Их заставили воевать, угрожая дополнительными сроками заключения за отказ.