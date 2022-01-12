Россиянин прилетел в "Борисполь" с радиоактивными часами (фото)

Доза излучения превышала допустимую норму в 100 раз.
В аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили у россиянина радиоактивные часы, которые превышали норму излучения в 100 раз.
Об этом информирует Госпогранслужба.
Мужчина направлялся на рейс в Стамбул. В ходе проверки ручного багажа россиянина сработал стационарный комплекс "Янтарь", с помощью которого отслеживаются наличие радиоактивных материалов и предметов.
Как оказалось, источником радиационного фона были авиационные часы пассажира. Доза излучения предмета превышала допустимую норму в 100 раз.
Часы были изъяты сотрудниками таможни.
Напомним, украинские военные задержали на российской границе группу нелегальных мигрантов.
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