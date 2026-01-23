Россиянин расстрелял 9 украинских военнопленных: видео допроса

Россиянин признался в расстреле пленных / © скриншот с видео

Служба безопасности Украины собрала доказательства военного преступления, совершенного военнослужащим российской армии Сергеем Скобелевым, который попал в плен ВСУ. Следствие установило, что этот российский солдат был участником расстрела 9 украинских военнопленных.

СБУ опубликовала видео допроса россиянина

Военнослужащий 155-й отдельной бригады Тихоокеанского флота РФ Сергей Скобелев, который был руководителем штурмовой группы, совершил военное преступление вместе со своим сообщником во время боев на Курщине.

В октябре 2024 года отряд Скобелева застал врасплох одну из групп украинских воинов и по результатам боя взял в плен девятерых военных.

Пленных заставили раздеться и лечь на землю. Чтобы не допустить сопротивления украинцев, им пообещали отправку на обмен.

Однако своего обещания «рашисты» не выполнили. По приказу своего командира Скобелев вместе с сообщником расстрелял всех захваченных украинских военнослужащих из табельного оружия. После этого штурмовая группа РФ собрала мобильные телефоны и рации погибших и продолжила боевые действия.

Через неделю после этого Сергей Скобелев попал в плен к Силам обороны Украины. Сначала он не признавался в содеянном, но сотрудники СБУ собрали необходимые доказательства, которые заставили его признать свою вину.

В СБУ отметили, что совершенное россиянином преступление является нарушением Женевской конвенции и других международных документов, которые определяют правила обращения с военнопленными. Вскоре ему будет объявлено о подозрении.

Напомним, российские военные систематически казнят украинских военнопленных, а командование оккупантов поощряет простых солдат совершать эти страшные преступления.