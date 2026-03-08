Россиянин сдался в плен и решил воевать за Украину

Боец РДК с позывным "Черный" / © скриншот с видео

В составе Российского добровольческого корпуса Сил обороны Украины воюет бывший военнослужащий оккупационной армии РФ с позывным «Черный». Он был участником полномасштабного вторжения, но впоследствии добровольно сдался в плен ВСУ.

О судьбе этого солдата, который теперь защищает Украину, говорится в сюжете «Суспільного».

По его словам, российские командиры во время вторжения в Украину убеждали, что россиян в Украине будут встречать как «освободителей». Когда же его подразделение перевели во временно оккупированный Энергодар в Запорожье, он убедился, что обычные местные жители видят в них врагов.

«Обычные гражданские просто своими телами блокировали технику, которая пыталась туда зайти», — рассказал россиянин.

По его словам, за попытку покинуть российскую армию его и еще пятерых военнослужащих наказали, отправив на наиболее горячее Донецкое направление. При этом «штрафников» использовали, как приманку для выявления позиций ВСУ.

«Нас отправили, чтобы мы побыли „маячком“, чтобы было понятно, есть ли противник, ликвидируют нас или нет», — пояснил «Черный».

В конце концов он воспользовался возможностью сложить оружие и сдаться в плен. При этом, как признается солдат, он был готов к тому, что его расстреляют. Но «Черный» считал, что лучше умереть, чем возвращаться в российскую армию.

«Я, кажется, сказал охраннику, чтобы он меня пристрелил. Была такая мысль. Потому что назад я тоже не собирался», — рассказал он.

Через два месяца, проведенные в плену, бывший оккупант присоединился к Российскому добровольческому корпусу и начал воевать на стороне Украины.

Его знания, в частности, о расположении подразделений российской оккупационной армии в Энергодаре, часто бывают полезными.

«Черный» признался, что после перехода на сторону Украины от него отказались его родные в России. Но он считает свой выбор правильным.

Напомним, недавно украинский защитник на фронте захватил в плен военного российской армии, с которым вырос в одном селе в Запорожской области, которое сейчас находится под оккупацией РФ.