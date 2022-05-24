Россиянин вонзил клинок в сердце украинцу, воображая себя персонажем из "Властелина колец": аудио

Россиянин вонзил клинок в сердце украинцу, воображая себя персонажем из "Властелина колец": аудио

Российский военный похвастался своей жене, как жестоко убил украинца, воткнув ему клинок прямо в сердце.

Оккупант признался, что давно уже мечтал таким образом убить человека и перерезать ему сухожилие.

Телефонный разговор захватчика перехватила Служба безопасности Украины.

"Российских оккупантов не зря называют орками – некоторые из них действительно фанатеют от этих персонажей "Властелина колец" и наслаждаются убийствами мирных украинцев. Новый перехват СБУ шокирует, и это уже не фантастика, а обычный зверский рашизм и садизм", — констатируют в СБУ.

Российский оккупант рассказал, что он с товарищами поиздевались над пойманным украинцем, а впоследствии и убили.

"Мы вчера "укра" поймали... Теперь он в инном мире. Я ему свой "свинокол" прямо в сердце вогнал... У меня клинок, как у Фродо Беггинса. Так что я свою мечту... я же хотел человеку сухожилие перерезать и вставить кол", – рассказывает российский захватчик своей жене.

Женщине безразличен убитый украинен, но ей все же противно слушать о кровавых мечтах своего "орка".

"Судя по всему, она не особо будет ждать его возвращения домой… Мы же приложим все усилия, чтобы он не вернулся с войны!", — подытожили в СБУ.

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