Россиянин захотел воевать на стороне Украины против РФ и пришел в СБУ: фото, видео

Россиянин захотел воевать на стороне Украины против РФ и пришел в СБУ: фото, видео

Мужчина призвал своих соотечественников не выполнять преступные приказы и не идти воевать против Украины.

62-летний коренной россиянин из Тверской области пришел в СБУ, чтобы воевать с РФ на стороне Украины.

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Как сообщили в Службе безопасности Украины, граждани Российской Федерации начинают отдавать себе отчет в преступности и диктатуре своей власти.

Для подтверждения своего гражданства мужчина назвал свое имя, фамилию, показал паспорт гражданина России и изъявил желание защищать Украину.

"У меня нет боевого опыта, но с оружием в руках пойду защищать украинскую независимость! Призываю российских солдат не выполнять преступные приказы, не идти воевать! Опомнитесь, подумайте о матерях и ваших родных", – призвал мужчина соотечественников.

В СБУ отмечают, что такое решение он принял сознательно, понимая, кто захватчик и оккупант на территории Украины.

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