Россияне вывезли из музеев Мариуполя ценные экспонаты: оригиналы картин и иконы

Российские захватчики вывезли все ценные экспонаты из Музея краеведения и Художественного музея Мариуполя Донецкой области.

В городе хранилось семь оригинальных шедевров. По предварительной информации, россиянам их отдала директор краеведческого музея Наталья Капусникова. Именно ей было известно место тайного хранения картин, монументов и икон.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Вывезены следующие шедевры:

оригиналы трех картин Архипа Куинджи "Красный закат", "Осень", "Эльбрус";

оригинал картины Ивана Айвазовского "У берегов Кавказа";

два оригинала картины Николая Дубовского "Море" и "Ночь на Балтийском море";

оригинал Григория Калмыкова "А.И.Куинджи";

бюст Архипа Куинджи – работа скульптора Беклемышева;

три иконы: "Иисус Христос Вседержитель", "Богоматерь с младенцем", "Иоанн Креститель".

Отмечается, что Наталья Капусникова принимает участие в формировании "лживой информации об уничтожении музея "Азовом". Мол, видела это лично. "Однако руководитель Департамента культуры горсовета Диана Трима 15 марта во второй половине дня была в обоих музеях перед эвакуацией. Она может засвидетельствовать абсолютную ложь со стороны Капусниковой", — говорится в сообщении представителя городского совета.

Как сообщалось, в поселке городского типа Иванков в Киевской области во время наступления русской армии сгорел историко-краеведческий музей, где хранилось около двух с половиной десятков работ всемирно известной художницы Марии Примаченко. Некоторое время считалось, что культурное наследие украинской художницы сгорело, но выяснилось, что его из огня вместе со своей женой спас сторож музея.

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