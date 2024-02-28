В Словении обеспокоены тем, что российская агрессия может перекинуться на страны НАТО

В Словении обеспокоены прогнозами экспертов по поводу того, что Россия может развязать войну против стран НАТО, если помощь Украине будет недостаточной.

Об этом заявила министерша иностранных дел Словении Таня Файон в интервью Укринформу.

"Я разделяю обеспокоенность стран, что российская агрессия в Украине может перекинуться на соседние страны. Именно поэтому мы делаем все возможное для обеспечения мира", – сказала она.

Файон также отметила, что приняла участие в заседаниях Генеральной ассамблеи и Совета безопасности ООН, чтобы продемонстрировать поддержку Украины.

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"Два года назад мы были шокированы тем, что соседняя страна может напасть на Украину, прибегнуть к такой жестокой агрессии, – отметила министр. – Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы найти политическое решение относительно войны", — добавила она.

Также, по ее словам, Словения поддерживает украинскую Формулу мира и любые мирные инициативы, соответствующие международному праву и Уставу ООН, хотя Россия не желает вести соответствующие переговоры.

"Я также считаю, что мы нуждаемся в более широкой международной поддержке, особенно со стороны Глобального Юга", — добавила она.

Напомним, Россия стремится напасть на одну из стран НАТО, чтобы показать неспособность Североатлантического союза быстро реагировать. И этим государством может стать Эстония.

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