Российская агрессия: Украина обратилась к ООН и Европарламенту

Российская агрессия: Украина обратилась к ООН и Европарламенту

Проект постановления был поддержан в парламенте.

Народные депутаты на пленарном заседании 25 января рассмотрели обращение Верховной Рады в международные парламенты, правительства и организациииз-за военного шантажа России.

Проект постановления №6543 был поддержан в парламенте.

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Украина обратилась в Организацию Объединенных Наций, Европейский парламент, правительства и парламенты иностранных государств и парламентские ассамблеи международных организаций относительно неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины.

Как сообщалось, парламентская оппозиция требует незамедлительно провести закрытое внеочередное заседание Верховной Рады с участием президента Владимира Зеленского и руководителей силовых ведомств. Главная тема – это адекватный ответ российской агрессии и план действий в случае полномасштабного вторжения врага.

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