Российская агрессия в Украине: главные события дня

Как реагирует мир и Украина на вторжение Путина на Донбасс, что происходит на границах и линии фронта.

В среду, 23 февраля, из-за признания ОРДЛО Кремлем против России были применены дополнительные санкции. Между тем, ситуация на фронте остается напряженной: к обстрелам позиций ВСУ на Донбассе добавились смс-"бомбардировки", которыми российские спецслужбы оказывают психологическое давление на украинских военных в зоне ООС. На этом фоне в Украине начался призыв резервистов, а Верховная Рада готовится объявить чрезвычайное положение.

ТСН.ua собрал информацию о главных событиях сегодняшнего дня.

Призыв резервистов

В Украине 23 февраля начинается призыв резервистов на военную службу в особый период. Призову будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет – как офицеры, так и рядовой и сержантский состав. Резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которой они проходили службу раньше.

Резервистов первой волны, то есть участвовавших в операциях АТО и ООС, призывают не ожидать повестки из военных комиссариатов и самостоятельно явиться для прохождения медицинской комиссии.

Призыв покинуть Россию

МИД Украины на фоне усиления агрессии РФ рекомендует украинцам немедленно покинуть территорию России и советует отказаться от поездок в страну-агрессорку.

В МИД подчеркнули, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в РФ. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций, украинцы могут обратиться в зарубежные дипломатические учреждения Украины на территории Российской Федерации.

Ограничение на границе

Дополнительные режимные ограничения вводятся в районах, граничащих с РФ, Белоруссией, временно оккупированной территорией Украины и примыкающих к морскому побережью.

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Среди ограничений: пребывание в пограничных районах в ночное время, выход любых плавсредств из пунктов базирования, движение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, отсутствующим в реестре автомобильных дорог и ведущих к государственной границе.

Также режимные мероприятия введены относительно пребывания иностранцев в пограничной полосе, использования радиостанций, полетов легкомоторных и беспилотных летальных аппаратов, видео-, кино-, фотосъемки личного состава и объектов Госпогранслужбы.

Скопление войск на границах

Новые спутниковые снимки, обнародованные Maxar Technologies, показывают, что более 100 единиц военной техники и десятки военных палаток появились на юге Беларуси вблизи границы с Украиной.

На военном гарнизоне на западе России у границы с Украиной появился новый полевой госпиталь.

Недалеко от границы с Украиной на западе России были замечены транспортеры тяжелой техники, которые используются для перемещения танков, артиллерии и другой тяжелой техники.

Кибертака на правительственные сайты

Во второй половине дня 23 февраля началась новая кибератака на правительственные сайты Украины. Не работали сайты Верховной Рады, Кабинета Министров, Министерства иностранных дел.

Психологическое давление на ВСУ

Россия прибегла к запугиванию наших военнослужащих в зоне ООС, которым начали поступать на телефоны смс-сообщения.

"Москва дала добро на применение ВС РФ на Донбассе. Еще есть время спасти свою жизнь и покинуть зону ООС", — говорится в СМС на русском языке.

Ситуация на фронте

Российские боевики 23 февраля по состоянию на 17:00 совершили 59 обстрелов на Донбассе, 54 из которых – с применением тяжелого вооружения.

В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб, еще один получил боевое травмирование.

Дым от российских дипломатов

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Россия заявила, что планирует вывезти из Украины всех своих дипломатов из-за якобы "угрозы их жизни". Сотрудники посольств и консульств РФ уже активно готовятся к эвакуации и заметают все следы. Местные жители снимают на видео, как они курят документы в бочках.

Россия начала вывозить своих дипломатов из посольства в Киеве. Они упаковывают чемоданы и садятся в машину.

В Харькове в помещение генерального консульства России принесли похоронный венок с надписью: "Идите домой! Водки нет".

"Супероружие" Путина

Президент России Владимир Путин в поздравлении россиян с "Днем защитника Отечества" заявил, что "на боевое дежурство" в РФ поставлено "оружие, которому нет равного в мире".

Санкции ЕС

Европейский Союз 23 февраля официально принял решение о введении санкций против России в ответ на признание "независимости" "ЛНР" и "ДНР".

Ограничительные меры касаются 351 депутата Госдумы России – всех, кто 15 февраля проголосовал за обращение к президенту Путину признать независимость самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, будут введены ограничительные меры по 27 высокопоставленным лицам и организациям.

Санкции от Австралии

Правительство Австралии вводит экономические санкции в отношении России после того, как страна признала "независимость" ЛДНР. Они будут касаться восьми российских чиновников и нескольких банков.

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"Вторжение в Украину фактически уже началось. Россия сейчас на пике готовности завершить полномасштабное вторжение в Украину", – сказал премьер-министр страны Моррисон.

Футбольные "санкции"

Несколько депутатов Европарламента настаивают на том, чтобы Европейский футбольный союз (УЕФА) расторг контракты с "Газпромом" из-за вторжения российской армии в Украину.

Политики обратились с письмом к главе футбольной организации Александеру Чеферину, в котором также потребовали переноса финала Лиги чемпионов-2021/22 из Санкт-Петербурга.

Саммит Евросоюза

В четверг, 24 февраля, в Брюсселе состоится внеочередное заседание лидеров Европейского Союза для обсуждения обострения ситуации вокруг Украины из-за эскалации со стороны Российской Федерации. Об этом говорится в письме-приглашении членам председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, опубликованном на сайте Евросовета.

Заявление трех президентов

В Киев прибыли президенты Польши и Литвы – Анджей Дуда и Гитанас Науседа. Здесь они провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Три президента подписали совместное заявление, в котором, в частности, говорится, что, "учитывая прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации и внутренних реформах, а также нынешние вызовы безопасности, Украина заслуживает статуса кандидата на членство в ЕС, и Литовская Республика и Республика Польша будут поддерживать Украину в достижении этой цели".

Черезвычайное положение

На сайте Верховной Рады опубликован текст указа президента Владимира Зеленского о введении в Украине чрезвычайного положения на фоне обострения угрозы нового российского вторжения. ЧС должно быть введено с севера 24 февраля на 30 суток. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение по всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей.

Также в Верховную Раду в среду, 23 февраля, был внесен проект постановления об организации работы парламента в условиях чрезвычайного или военного положения.

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