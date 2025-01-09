Российская армия атаковала дронами Черкасскую область: какие последствия

Информации о потерпевших нет.

В ночь на 9 января армия Российской федерации атаковала Черкасскую область беспилотниками "Шахед". В регионе зафиксировали разрушение от падения обломков.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

По его информации, в Черкасской области было уничтожено пять российских беспилотников. Впрочем, попадали обломки сбитых дронов.

Прошло без пострадавших. Впрочем, в Черкасском районе обломками повреждены окна десятка жилых домов, магазина, а также автомобиль. Обследование территории продолжается.

Как сообщалось, ночью россияне атаковали Украину "Шахедами" и дронами-имитаторами. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 46 дронов.

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