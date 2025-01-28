Российская армия атаковала дронами Черкасскую область: какие последствия

Деталей атаки власти не сообщили.
Ночью 28 января русская армия атаковала беспилотниками Черкасскую область. В регионе работали силы ПВО. Впрочем, не обошлось без последствий.
Об этом сообщил руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
Чиновник не сообщил о деталях атаки и ее последствиях. По его словам, все службы трудятся, чтобы стабилизировать ситуацию в коммунальной сфере. Для координации действий на месте развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
"Самое главное — люди целые", — добавил он.
Напомним, этой ночью россияне ударили дронами по Одессе. Прошло без погибших. Впрочем, есть разрушение.
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