Российская армия атаковала Ивано-Франковскую область: что известно

В ночь на пятницу, 13 сентября, российская армия атаковала беспилотниками Ивано-Франковскую область. Тревога на Прикарпатье продолжалась с 02:55 до 03:26.

Об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

"Этой ночью враг снова атаковал нашу область. Работала ПВО. Сейчас все соответствующие службы ликвидируют последствия воздушной атаки", — говорится в сообщении чиновницы.

По ее словам, обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, этой ночью в Хмельницкой области произошли взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.

Читайте также:

10 «Шахедов» по Конотопу! 14 раненых! Последствия жестокого удара по городу - подробности на сейчас