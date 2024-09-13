Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российская армия атаковала Ивано-Франковскую область: что известно

Российская армия атаковала Ивано-Франковскую область: что известно

Беспилотник. / Фото: Associated Press

На Прикарпатье тревога длилась пол часа.

В ночь на пятницу, 13 сентября, российская армия атаковала беспилотниками Ивано-Франковскую область. Тревога на Прикарпатье продолжалась с 02:55 до 03:26.

Об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

"Этой ночью враг снова атаковал нашу область. Работала ПВО. Сейчас все соответствующие службы ликвидируют последствия воздушной атаки", — говорится в сообщении чиновницы.

По ее словам, обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, этой ночью в Хмельницкой области произошли взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.

Читайте также:

10 «Шахедов» по Конотопу! 14 раненых! Последствия жестокого удара по городу - подробности на сейчас

10 «Шахедов» по Конотопу! 14 раненых! Последствия жестокого удара по городу - подробности на сейчас

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация