Российская армия атаковала Ивано-Франковскую область: что известно

На Прикарпатье тревога длилась пол часа.
В ночь на пятницу, 13 сентября, российская армия атаковала беспилотниками Ивано-Франковскую область. Тревога на Прикарпатье продолжалась с 02:55 до 03:26.
Об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.
"Этой ночью враг снова атаковал нашу область. Работала ПВО. Сейчас все соответствующие службы ликвидируют последствия воздушной атаки", — говорится в сообщении чиновницы.
По ее словам, обошлось без жертв и пострадавших.
Напомним, этой ночью в Хмельницкой области произошли взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.
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