Российская армия атаковала Ивано-Франковскую область: что известно

На Прикарпатье тревога продолжалась более двух часов.

Ночью 20 сентября русские военные атаковали беспилотниками Ивано-Франковскую область. В Прикарпатье раздавались мощные взрывы.

Об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

"Этой ночью наша область снова подверглась враждебной атаке. Во время воздушной тревоги на Прикарпатье работали силы ПВО", — сообщила чиновница.

По словам Онищук, обошлось без травмированных. Есть ли в Прикарпатье повреждения или разрушения, руководитель ОВА не сообщила.

Заметим, что в Ивано-Франковской области тревога продолжалась более двух часов: 02:15 – 04:31. ПС предупреждали об угрозе БПЛА. впоследствии мониторинговые каналы информировали о мощных взрывах в Прикарпатье.

Как сообщалось, ночью в Ровенской области раздавались взрывы. Во время воздушной тревоги, которая длилась с 03:53 до 05:32, сработала противовоздушная оборона.

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