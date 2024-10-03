Российская армия атаковала Ивано-Франковскую область: что известно

В ночь на четверг, 3 октября, российская армия атаковала беспилотниками Ивано-Франковскую область.

Об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

"Снова неспокойная ночь на Прикарпатье. Во время воздушной тревоги область испытала вражескую атаку. К счастью, обошлось без пострадавших. Спасибо нашим силам ПВО неба за их работу", — говорится в сообщении.

Глава ОВА, деталей атаки не сообщила. Все соответствующие службы помогают преодолевать последствия вражеских атак.

Заметим, что воздушная тревога в Прикарпатье продолжалась с 02:01 до 03:24. ПС предупреждали об угрозе применения ударных вражеских БПЛА.

Как сообщалось, россияне атаковали Киев дронами ночью 3 октября. Воздушная тревога продолжалась более 5,5 часов. Первые группы дронов противник запустил еще до полуночи, и в течение ночи постоянно добавлялись новые БПЛА.

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