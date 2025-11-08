ТСН в социальных сетях

Украина
390
1 мин

Российская армия атаковала критическую инфраструктуру в Кировоградской области: детали

Информации о пострадавших нет.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Спасатели.

Спасатели. / © Associated Press

В ночь на субботу, 8 ноября, российская армия атаковала критическую инфраструктуру в Александрийском районе Кировоградской области. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил руководитель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

"Очередная массированная атака врага. Цель – критическая инфраструктура. В частности, в Александрийском районе", - подчеркнул он.

Подразделения ГСЧС оперативно приступили к ликвидации пожара, добавил чиновник.

Напомним, ночью РФ атаковала Украину. В частности, в Харьковской области россияне уготовили КАБом. В частности, в поселке Коротич разрушено здание АЗС, повреждены несколько автомобилей. В Харькове из-за атаки остановилось метро.

Новость дополняется
