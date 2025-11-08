- Дата публикации
-
Украина
- Украина
- Количество просмотров
- 390
- Время на прочтение
- 1 мин
Российская армия атаковала критическую инфраструктуру в Кировоградской области: детали
Информации о пострадавших нет.
В ночь на субботу, 8 ноября, российская армия атаковала критическую инфраструктуру в Александрийском районе Кировоградской области. Обошлось без пострадавших.
Об этом сообщил руководитель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.
"Очередная массированная атака врага. Цель – критическая инфраструктура. В частности, в Александрийском районе", - подчеркнул он.
Подразделения ГСЧС оперативно приступили к ликвидации пожара, добавил чиновник.
Напомним, ночью РФ атаковала Украину. В частности, в Харьковской области россияне уготовили КАБом. В частности, в поселке Коротич разрушено здание АЗС, повреждены несколько автомобилей. В Харькове из-за атаки остановилось метро.