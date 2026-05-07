Российская армия атаковала крупный областной центр: первые детали от власти
Пока информации о травмированных жителях города нет.
Утром 7 мая российские военные нанесли удар «Шахеду» по Харькову. В городе во время тревоги, объявленной в 05:35, произошли взрывы.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
«Зафиксирован удар вражеским „Шахедом“ по Основянскому району. Последствия уточняются», — подчеркнул мэр.
Как сообщалось, накануне утром РФ атаковала Харьков. В Основянском районе произошло попадание в жилой дом. Кроме того, повреждено еще семь частных домов.
