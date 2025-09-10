- Дата публикации
Российская армия атаковала Львов ракетами и дронами: что известно, фото последствий
Обломки сбитых воздушных целей повредили один из складов в городе.
Этой ночью Россия атаковала Львов боевыми беспилотниками и ракетами. Обошлось без пострадавших.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
«Это была очень сложная ночь. Спасибо за работу нашим воинам ПВО», — подчеркнул чиновник.
По его словам, после ночных обстрелов все системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.
Впоследствии мэр Андрей Садовый добавил, что ночью на Львов летели около 60 российских «Шахедов» и более десяти ракет.
«Нет жертв, нет разрушений жилищного фонда. Есть попадание обломков в гражданский состав», — добавил городской голова.
ФОТО ПОСЛЕДСТВИЙ
Напомним, ночью россияне совершили атаку на Ивано-Франковскую область. Войска страны-агрессора совершили комбинированную атаку на Прикарпатье. Сработали силы ПВО.
Армия РФ также ударила «Шахедами» по Луцку. По информации властей, потерпевших и погибших нет. В результате сбития воздушных целей врага произошло возгорание на одном из производственных помещений.