Российская армия атаковала Львов ракетами и дронами: что известно, фото последствий

Львов. / © pixabay.com

Дополнено новыми материалами

Этой ночью Россия атаковала Львов боевыми беспилотниками и ракетами. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

«Это была очень сложная ночь. Спасибо за работу нашим воинам ПВО», — подчеркнул чиновник.

По его словам, после ночных обстрелов все системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.

Впоследствии мэр Андрей Садовый добавил, что ночью на Львов летели около 60 российских «Шахедов» и более десяти ракет.

«Нет жертв, нет разрушений жилищного фонда. Есть попадание обломков в гражданский состав», — добавил городской голова.

ФОТО ПОСЛЕДСТВИЙ

Армия РФ атаковала Львов ночью 10 сентября. / © Садовий/Facebook

Напомним, ночью россияне совершили атаку на Ивано-Франковскую область. Войска страны-агрессора совершили комбинированную атаку на Прикарпатье. Сработали силы ПВО.

Армия РФ также ударила «Шахедами» по Луцку. По информации властей, потерпевших и погибших нет. В результате сбития воздушных целей врага произошло возгорание на одном из производственных помещений.