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- Украина
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Российская армия атаковала Николаев дронами: что известно о последствиях
Повреждены многие многоэтажки и автомобили.
Ночью, 10 апреля, российская армия атаковала беспилотниками Shahed 131/136 Николаев. Из-за удара БпЛА ранения получили десять человек.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
В частности, 29-летняя женщина и 59-летний мужчина находятся в больнице. Они – в состоянии средней тяжести. Другим пострадавшим помощь была оказана амбулаторно.
В результате падения обломков и взрывной волны повреждены девять многоквартирных домов, три автомобиля, 30 гаражей и административное здание. Кроме того, возникли пожары в квартире и на территории гаражного кооператива, которые оперативно ликвидировали.
Как сообщалось, ночью 10 апреля россияне ударили "Шахедами" по Киеву. Последствия фиксируется в Дарницком и Голосеевском районах столицы.