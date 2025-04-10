Российская армия атаковала Николаев дронами: что известно о последствиях

Николаев.

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Ночью, 10 апреля, российская армия атаковала беспилотниками Shahed 131/136 Николаев. Из-за удара БпЛА ранения получили десять человек.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

В частности, 29-летняя женщина и 59-летний мужчина находятся в больнице. Они – в состоянии средней тяжести. Другим пострадавшим помощь была оказана амбулаторно.

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В результате падения обломков и взрывной волны повреждены девять многоквартирных домов, три автомобиля, 30 гаражей и административное здание. Кроме того, возникли пожары в квартире и на территории гаражного кооператива, которые оперативно ликвидировали.

Как сообщалось, ночью 10 апреля россияне ударили "Шахедами" по Киеву. Последствия фиксируется в Дарницком и Голосеевском районах столицы.

Дата публикации 15:50, 09.04.25 Количество просмотров 46 Мужчина накрыл жену собой… Таких атак на Днепр и Харьков еще не было — десятки взрывов!