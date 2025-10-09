ТСН в социальных сетях

Украина
293
1 мин

Российская армия атаковала объект ДТЭК: повреждения значительны

Энергетики работают над тем, чтобы вернуть электричество объектам критической инфраструктуры.

Елена Капник
Атак на объект энергетики.

Атак на объект энергетики. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Ночью против 9 октября российская армия вновь нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК. В этот раз под прицелом находилась инфраструктура в Одесской области. Повреждения значительны.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

"РФ снова бьет по энергетике. Ночью враг снова нанес удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области", - подчеркнули в компании.

Отмечается, что в первую очередь энергетики перезаживляют объекты критической инфраструктуры и жилые дома в резервные линии там, где это технически возможно.

"Повреждения значительны. Ремонт потребует времени", - добавили в ДТЭК.

Как сообщалось, город Черноморск полностью остался без света из-за ночной атаки беспилотников. В общей сложности без электроснабжения осталось более 30 тысяч абонентов. Из-за отключения света критическая инфраструктура работает на генераторах.

Напомним, минувшей ночью Россия атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. Из-за обстрелов серьезно повреждено оборудование ТЭС. Кроме того, были ранены два энергетика.

293
