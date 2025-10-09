- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 293
- Время на прочтение
- 1 мин
Российская армия атаковала объект ДТЭК: повреждения значительны
Энергетики работают над тем, чтобы вернуть электричество объектам критической инфраструктуры.
Ночью против 9 октября российская армия вновь нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК. В этот раз под прицелом находилась инфраструктура в Одесской области. Повреждения значительны.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
"РФ снова бьет по энергетике. Ночью враг снова нанес удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области", - подчеркнули в компании.
Отмечается, что в первую очередь энергетики перезаживляют объекты критической инфраструктуры и жилые дома в резервные линии там, где это технически возможно.
"Повреждения значительны. Ремонт потребует времени", - добавили в ДТЭК.
Как сообщалось, город Черноморск полностью остался без света из-за ночной атаки беспилотников. В общей сложности без электроснабжения осталось более 30 тысяч абонентов. Из-за отключения света критическая инфраструктура работает на генераторах.
Напомним, минувшей ночью Россия атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. Из-за обстрелов серьезно повреждено оборудование ТЭС. Кроме того, были ранены два энергетика.