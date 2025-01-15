Российская армия атаковала объекты газовой инфраструктуры: что известно

Утром 15 января во время масштабного удара по Украине армия РФ атаковала объекты газовой инфраструктуры в нескольких областях.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Противник атаковал объекты украинской энергетики отдельную газовую инфраструктуру в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате российской атаки поражение объектов.

Как сообщалось, утром армия РФ атаковала Украину ракетами. В ряде областей ввели превентивные отключения света.

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