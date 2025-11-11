- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 333
- Время на прочтение
- 1 мин
Российская армия атаковала Одесчину: "прилеты" по инфраструктуре и энергообъектам (фото)
Несмотря на активную работу ПВО, Одесчина подверглась ударам по объектам энергетики и «Укрзализныци», что повлекло пожары.
Российские войска в ночь на 11 ноября атаковали Одесскую область ударными дронами. Повреждены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Пострадал один человек.
Об этом сообщили глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Хотя в Одесской области активно работала противовоздушная оборона, есть повреждения объектов гражданской энергетической и транспортной инфраструктуры.
Из-за вражеских ударов на нескольких энергообъектах возникли пожары. Их оперативно потушили чрезвычайники. Также повреждены депо «Укрзализныци» и административные здания.
По предварительным данным, один человек получил осколочные ранения. Медики оказали необходимую помощь.
Критическая инфраструктура региона работает на генераторах, открыты «Пункты незламности».
Напомним, в ночь на 11 ноября сообщалось, что россияне атакуют Украину ударными беспилотниками «Шахед». Воздушные силы информировали о группах дронов из акватории Черного моря в направлении Измаильского района Одесчины.