Украина
333
Российская армия атаковала Одесчину: "прилеты" по инфраструктуре и энергообъектам (фото)

Несмотря на активную работу ПВО, Одесчина подверглась ударам по объектам энергетики и «Укрзализныци», что повлекло пожары.

Ирина Лабьяк
Пожар в Одесской области в результате российской атаки

Дополнено новыми материалами

Российские войска в ночь на 11 ноября атаковали Одесскую область ударными дронами. Повреждены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Пострадал один человек.

Об этом сообщили глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Хотя в Одесской области активно работала противовоздушная оборона, есть повреждения объектов гражданской энергетической и транспортной инфраструктуры.

Из-за вражеских ударов на нескольких энергообъектах возникли пожары. Их оперативно потушили чрезвычайники. Также повреждены депо «Укрзализныци» и административные здания.

По предварительным данным, один человек получил осколочные ранения. Медики оказали необходимую помощь.

Критическая инфраструктура региона работает на генераторах, открыты «Пункты незламности».

Напомним, в ночь на 11 ноября сообщалось, что россияне атакуют Украину ударными беспилотниками «Шахед». Воздушные силы информировали о группах дронов из акватории Черного моря в направлении Измаильского района Одесчины.

333
