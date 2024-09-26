Российская армия атаковала Одесскую область ракетами и дронами: какие последствия

Погибла женщина.
Этой ночью российская оккупационная армия атаковала Одесскую область ракетами и беспилотниками. В результате ракетного удара погибла 62-летняя женщина.
Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
"Ночью враг атаковал Одесскую область ракетами и беспилотниками. Силы противовоздушной обороны работали очень напряженно, большинство вражеских целей было уничтожено", — говорится в сообщении.
В результате российских ракетных обстрелов повреждены здания и автомобили. Кроме того, произошло возгорание сухой травы, спасатели оперативно ликвидировали пожар.
На рассвете оккупационная армия атаковала БпЛА. По словам Кипера, погибших и пострадавших нет, а существенных разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.
Напомним, ночью в Киеве раздавались сильные взрывы. РФ атаковала столицу беспилотниками. В городе работали силы ПВО.