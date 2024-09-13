Российская армия атаковала Одессу "Шахедами": что известно о последствиях и потерпевших

Ночью 13 сентября русские войска атаковали Одессу и район ударными беспилотниками Shahed. оккупанты запустили дроны из временно аннексированного Крыма.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

В небе над регионом сработали силы ПВО. Впрочем, произошло падение обломков сбитых беспилотников в Одессе и районе. По предварительной информации, повреждены гаражи, остекление в 20 частных жилых домах, четыре легковых автомобиля и две пристройки к жилым домам.

Кроме того, один человек получил травмы: у 74-летнего мужчины резана рана руки. Помощь медики оказали на месте.

"Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесщины", — подчеркнул Кипер.

Как сообщалось, ночью 13 сентября оккпанты сбросили авиабомбу на Ахтырку. В результате обстрела повреждены многоэтажный жилой дом, хозяйственные постройки, автомобили, здания предприятия.

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