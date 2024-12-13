Российская армия атаковала ракетами Хмельницкую область: детали от власти

Информации о потерпевших нет.

Утром 13 декабря российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Хмельницкой области. В регионе сработали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"При сигнале "Воздушная тревога" наши силы ПВО в пределах Хмельницкой области сбили шесть ракет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки поврежден фасад дома, окна частного дома в одном из населенных пунктов Хмельницкой области. По словам председателя, обращений по поводу травмированных или погибших не поступало.

Как сообщалось, ночью и утром 13 декабря РФ ударила ракетами разных типов и дронами по Украине. В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено 287 средств воздушного нападения: 94 ракеты и 193 БпЛА.

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