Российская армия атаковала ракетами Хмельницкую область: детали от власти

Информации о потерпевших нет.
Утром 13 декабря российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Хмельницкой области. В регионе сработали силы ПВО.
Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
"При сигнале "Воздушная тревога" наши силы ПВО в пределах Хмельницкой области сбили шесть ракет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате атаки поврежден фасад дома, окна частного дома в одном из населенных пунктов Хмельницкой области. По словам председателя, обращений по поводу травмированных или погибших не поступало.
Как сообщалось, ночью и утром 13 декабря РФ ударила ракетами разных типов и дронами по Украине. В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено 287 средств воздушного нападения: 94 ракеты и 193 БпЛА.