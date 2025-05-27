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- Украина
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Российская армия атаковала Сумы дронами и авиацией: что известно о последствиях
По информации властей, этой ночью обошлось без пострадавших.
Ночью и утром 27 мая российская армия атаковала город Сумы. Произошло попадание беспилотников. Информации о потерпевших нет.
Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной администрации.
Отмечается, что около 1:30 в результате попадания российского БПЛА загорелось здание промышленного предприятия. В частности, там поврежден транспорт.
Около 4:30 захватчики нанесли авиаудар по областному центру. В городе повреждены по меньшей мере семь частных и один двухэтажный дом, а также автомобили.
Как сообщалось, в Сумах этой ночью раздалась серия взрывов во время воздушной тревоги. Город атаковали вражеские ударные беспилотники.
Напомним, РФ хочет захватить Сумы для создание буферной зоны на территории Сумской области. К слову, город расположен примерно в 25 километрах от российской границы.