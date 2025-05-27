Российская армия атаковала Сумы дронами и авиацией: что известно о последствиях

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Ночью и утром 27 мая российская армия атаковала город Сумы. Произошло попадание беспилотников. Информации о потерпевших нет.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной администрации.

Отмечается, что около 1:30 в результате попадания российского БПЛА загорелось здание промышленного предприятия. В частности, там поврежден транспорт.

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Около 4:30 захватчики нанесли авиаудар по областному центру. В городе повреждены по меньшей мере семь частных и один двухэтажный дом, а также автомобили.

Как сообщалось, в Сумах этой ночью раздалась серия взрывов во время воздушной тревоги. Город атаковали вражеские ударные беспилотники.

Напомним, РФ хочет захватить Сумы для создание буферной зоны на территории Сумской области. К слову, город расположен примерно в 25 километрах от российской границы.

Дата публикации 20:36, 23.05.25 Количество просмотров 20 Что россияне готовят на лето? Обзор фронта и прогнозы от Михаила Самуся