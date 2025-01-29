Российская армия атаковала Украину беспилотниками и баллистикой: сколько дронов уничтожено

Ночью против 29 января российские военные атаковали Украину 57 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, а также Б+баллистической ракетой "Искандер-М". Силы ПВО уничтожили 29 БПЛА. Также 15 дронов были локационно потеряны.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Россияне запускали Shahed по направлениям: Курская, Миллерово, Приморско-Ахтарская РФ и Чауды в аннексированном Крыму. Баллистика также летела с полуострова.

"По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 29 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях", — подчеркнули военные.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Николаевщина, Одесщина, Харьковщина, Киевщина и Сумщина.

Напомним, сегодня утром в Киеве и в ряде областей объявляли воздушную тревогу. Была угроза ударов БпЛА.

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