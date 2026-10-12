Российская армия атаковала завод ROSHEN в Виннице: что заявили в компании

Удар по Винницкой области

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12 октября 2026 г. российские войска атаковали производственный комплекс кондитерской корпорации ROSHEN в Виннице. Благодаря своевременному износу системы оповещения и оперативной эвакуации удалось сохранить жизнь работников.

Об этом сообщили в ROSHEN.

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В компании подчеркнули, что предприятие в Виннице является гражданским объектом, где производится кондитерская продукция. Там опровергли распространяемые российской пропагандой утверждения о якобы производстве дронов на предприятиях корпорации.

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«Предприятия корпорации производят кондитерскую продукцию и не производят производства дронов или другой продукции военного назначения», — заявили в пресс-службе.

В корпорации отметили, что удары по предприятиям пищевой промышленности угрожают жизни гражданских работников, приводят к разрушению производственных мощностей и потере рабочих мест, а также нарушают поставки продукции.

Удар по Винницкой области — что известно

Напомним, 12 октября в результате российской атаки в Виннице зафиксировано попадание в гражданский объект. Все службы выехали на место.

Местные власти сообщали о взрывах в Виннице. А по обновленной информации, ГСЧС потушила пожар на месте попадания. К работе привлекли более 50 спасателей и 13 единиц техники.

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Саперы также обследовали близлежащую территорию на наличие взрывоопасных предметов. К счастью, сообщений о травмированных не поступало.

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