Российская армия атакует ракетами Украину: подробности

Утром 13 декабря в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В стране — ракетная опасность из-за пусков ракет войсками РФ.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

После семи часов военные предупредили об опасности ракетных ударов. В 07:24 стало известно о взлете носителя "Кинжалов" — МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Кроме того, ПС предупредили о пусках ракет. Первые – зашли с севера и из Херсонской области. Мониторинговые каналы информируют, что на 07:30 в воздушном пространстве страны зафиксировано до 12 "Калибров" и до пяти — Х-101.

Известно, что, в частности, ракеты держат курс на Киевскую, Полтавскую и Кировоградскую области, а также на запад. В некоторых регионах произошли взрывы.

Кстати, мониторинговые каналы информируют, что после запусков все восемь бортов ТУ-95мс возвращаются на аэродром базирования.

Как сообщалось, утром 13 декабря РФ вывела в морскую акваторию ракетоносители и совершила пуски "Калибров".

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