Российская армия атакует ракетами Украину: подробности

В частности, существует опасность ударов "Кинжалами".
Утром 20 декабря в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В стране — ракетная опасность из-за пусков ракет войсками РФ.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
В 06.39 военные предупредили об опасности ракетных ударов. Стало известно о взлете носителя "Кинжалов" — МиГ-31К. Оккупационная армия запустила ракеты. Цели улетают на Киев. В частности, известно об атаке баллистикой.
Между тем, мониторинговые каналы информируют, что военные РФ запускали баллистику из Брянской области. По их данным, цели тяжело фиксируются. Именно из-за поздней фиксации баллистику сбивают низко, так громко.
Как сообщалось, утром российские войска ударили баллистическими ракетами по Киеву. По предварительной информации, оккупанты выпустили восемь ракет.
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