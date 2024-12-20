Российская армия атакует ракетами Украину: подробности

Утром 20 декабря в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В стране — ракетная опасность из-за пусков ракет войсками РФ.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

В 06.39 военные предупредили об опасности ракетных ударов. Стало известно о взлете носителя "Кинжалов" — МиГ-31К. Оккупационная армия запустила ракеты. Цели улетают на Киев. В частности, известно об атаке баллистикой.

Между тем, мониторинговые каналы информируют, что военные РФ запускали баллистику из Брянской области. По их данным, цели тяжело фиксируются. Именно из-за поздней фиксации баллистику сбивают низко, так громко.

Как сообщалось, утром российские войска ударили баллистическими ракетами по Киеву. По предварительной информации, оккупанты выпустили восемь ракет.

Читайте также:

Будут ли еще удары «Орешником» и оценка потерь Украины в войне - эксперт Жимайло