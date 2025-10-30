- Дата публикации
Российская армия атакует Сумы "Шахедами": есть пострадавшие среди гражданских
Российские оккупанты нанесли по меньшей мере пять ударов беспилотниками по гражданской инфраструктуре в Ковпаковском районе Сум, в результате чего пострадали среди мирного населения.
Российские войска совершили массированную атаку ударными дронами по Сумам . По предварительной информации, эпицентр поражений находится в нежилом секторе, но уже известно о пострадавших среди гражданского населения.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров в своем Telegram-канале.
Пять ударов по гражданской инфраструктуре
Григоров подтвердил, что российские оккупанты активно атакуют Сумы ударными БпЛА, направляя удары по гражданским объектам в Ковпаковском районе города. К моменту публикации сообщения было зафиксировано уже пять попаданий.
Григоров отметил, что россияне целенаправленно избивают по гражданской инфраструктуре. Пока атака продолжается, и экстренные службы уже привлечены к работе на местах поражений.
«Последствия выясняются с учетом угроз безопасности», — отметил глава ОВА.
Что известно о пострадавших
Олег Григоров сообщил, что, несмотря на расположение эпицентра поражений не в жилом секторе, по предварительной информации есть пострадавшие среди гражданского населения. Количество и состояние потерпевших уточняются.
Власти призвали жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях, поскольку атака вражеских беспилотников на город продолжается.
Позже в Сети появилась информация, что россияне попали в многоэтажку. Информация о пострадавших уточняется.
«Прилет в городе, детали позже», — сообщил городской голова Сум Александр Лисенко.
Напомним, россияне ударили дроном по АЗС в Сумах. Около 11:15 зафиксировано попадание БПЛА в Заречном районе города. Власти сообщили о четырех пострадавших.