Российская армия била по Украине ракетами Северной Кореи около 50 раз – прокуратура

Армия России била по Украине ракетами Северной Кореи около 50 раз.

Об этом заявил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков и показал доказательства причастности Северной Кореи к производству этих ракет.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в социальных сетях.

В Харьковской области есть один официально зафиксированный случай использования ракеты типа Hwasong 11 (KN-23/24).

Эта ракета низкого качества, она отличается от ракет типа Искандер и имеет несовершенную систему управления. Дальность полета – около 700 км. Многие случаи, когда эта ракета взрывается в воздухе», — сказал Александр Фильчаков.

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Мы получили соответствующие выводы национальных и международных экспертов. Именно этой ракетой оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова 2 января этого года», — подчеркнул глава облпрокуратуры.

Напомним, Сеул ошеломил заявлением по количеству боеприпасов, которые КНДР передала России.

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