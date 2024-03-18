Российская армия била по Украине ракетами Северной Кореи около 50 раз – прокуратура

Эта ракета низкого качества
Армия России била по Украине ракетами Северной Кореи около 50 раз.
Об этом заявил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков и показал доказательства причастности Северной Кореи к производству этих ракет.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в социальных сетях.
В Харьковской области есть один официально зафиксированный случай использования ракеты типа Hwasong 11 (KN-23/24).
Эта ракета низкого качества, она отличается от ракет типа Искандер и имеет несовершенную систему управления. Дальность полета – около 700 км. Многие случаи, когда эта ракета взрывается в воздухе», — сказал Александр Фильчаков.
Мы получили соответствующие выводы национальных и международных экспертов. Именно этой ракетой оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова 2 января этого года», — подчеркнул глава облпрокуратуры.
Напомним, Сеул ошеломил заявлением по количеству боеприпасов, которые КНДР передала России.
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