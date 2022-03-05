Российская армия деградирована, деморализована, разворована: экс-соратник Путина Пугачев о войне в Украине

Пугачев выразил убеждение: в Украине все закончится быстро и хорошо.

Миллиардер, банкир, владелец "Межпромбанка", международный инвестор, общественный деятель и политик Сергей Пугачев в свое время близко общался и работал с Путиным, способствовал его продвижению на пост президента Сергей Пугачев выразил убеждение, что в Украине все закончится быстро и хорошо.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону, сообщают "Факты".

По его мнению, Путин совершенно не понимает Украину и украинцев, а также свою армию. Сергей Пугачев считает, что Путин на территории Украины все, что мог, уже сделал, а то, до какой черты глава Кремля может дойти в этой войне, — технический, военный вопрос.

По словам Пугачева, Путин боится военного сговора и переворота, и потому в его окружении нет людей, служивших в армии, даже министр обороны не служил.

По наблюдениям Пугачева, за 20 лет правления Путина русская армия деградирована, деморализована, разворована. Это один из объектов хищения бюджетных средств. До этого времени Шойгу с этим справлялся блестяще.

"Готовность армии вторгаться в Украину мы видим по разбросанным старым танкам, БТРам, выпущенным еще до афганской войны. Когда началась грузинская война, Сердюков (ред. – министр обороны России с 2007 по 2012 год) мне сказал, что после контрольной подготовки к войне около 35 % машин просто не завелись, а из завевшихся 50% заглохли по дороге в Грузию. Сейчас все гораздо хуже", — уверяет бизнесмен.

Потери россиян, воюющих против Украины:

В Минобороны обнародовали всеобщие боевые потери противника с 24.02 по 04.03.

Они ориентировочно составили:

личного состава – 9166 человек (убиты и ранены),

танков ‒ 251 ед,

боевых бронированных машин ‒ 939 ед,

артиллерийских систем –105 ед,

РСЗО — 50 ед,

средства ПВО — 18 ед,

самолетов – 33 ед (уточняется),

вертолетов – 37 ед,

автомобильной техники — 404 ед,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: