Российская армия деградирована, деморализована, разворована: экс-соратник Путина Пугачев о войне в Украине

Пугачев выразил убеждение: в Украине все закончится быстро и хорошо.
Миллиардер, банкир, владелец "Межпромбанка", международный инвестор, общественный деятель и политик Сергей Пугачев в свое время близко общался и работал с Путиным, способствовал его продвижению на пост президента Сергей Пугачев выразил убеждение, что в Украине все закончится быстро и хорошо.
Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону, сообщают "Факты".
По его мнению, Путин совершенно не понимает Украину и украинцев, а также свою армию. Сергей Пугачев считает, что Путин на территории Украины все, что мог, уже сделал, а то, до какой черты глава Кремля может дойти в этой войне, — технический, военный вопрос.
По словам Пугачева, Путин боится военного сговора и переворота, и потому в его окружении нет людей, служивших в армии, даже министр обороны не служил.
По наблюдениям Пугачева, за 20 лет правления Путина русская армия деградирована, деморализована, разворована. Это один из объектов хищения бюджетных средств. До этого времени Шойгу с этим справлялся блестяще.
"Готовность армии вторгаться в Украину мы видим по разбросанным старым танкам, БТРам, выпущенным еще до афганской войны. Когда началась грузинская война, Сердюков (ред. – министр обороны России с 2007 по 2012 год) мне сказал, что после контрольной подготовки к войне около 35 % машин просто не завелись, а из завевшихся 50% заглохли по дороге в Грузию. Сейчас все гораздо хуже", — уверяет бизнесмен.
Потери россиян, воюющих против Украины:
В Минобороны обнародовали всеобщие боевые потери противника с 24.02 по 04.03.
Они ориентировочно составили:
- личного состава – 9166 человек (убиты и ранены),
- танков ‒ 251 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 939 ед,
- артиллерийских систем –105 ед,
- РСЗО — 50 ед,
- средства ПВО — 18 ед,
- самолетов – 33 ед (уточняется),
- вертолетов – 37 ед,
- автомобильной техники — 404 ед,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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