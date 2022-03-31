"Российская армия для нас как сладкая булочка" – командир отдельного спецподразделения Интернационального легиона

В ряды легиона желают поступить от 20 до 30 тысяч иностранцев.

В Украину воевать против российских оккупантов прибыли добровольцы из разных стран. Для этого был сформирован Интернациональный легион.

О его работе рассказал командир спецподразделения Интернационального легиона обороны Украины при ГУР МО, позывной Adviser в интервью Associated Press.

"Российская армия для нас, как сладкая булочка. Для армии, которая воюет 9 лет. У нас воюют мужчины, средний возраст которых 30 лет. А у них то, что я видел, по 50 килограммов, дети которые держать оружие не умеют, не то что воевать", — говорит он.

Командир спецподразделения добавляет, что желающих вступить в Легион очень много – около 20-30 тысяч человек, находящихся на границе между Польшей и Украиной.

"Мы не можем всех взять. Мы отбираем действительно профессионалов, которые знают что такое специальное назначение. Они здесь не за деньги. Их мотивация – поддержание мира и демократии во всем мире. То, что они увидели те видео, общение с людьми, которые находятся на этой территории, которое их поразило, поэтому они приехали поддержать нас. Американцы это действительно профессионалы. У меня есть люди из разных стран мира, они действительно профессионалы", – говорит Adviser.

Напомним, что разведка Великобритании прогнозирует ожесточенные бои в окрестностях Киева уже в ближайшие дни. Отмечается, что российские силы продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод определенного количества подразделений.