Российская армия из беспилотника атаковала бригаду медиков в Херсонской области

В четверг, 1 февраля, оккупационное войско атаковало бригаду скорой помощи в Бериславском районе Херсонской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации.

"Российская армия атаковала бригаду скорой в Херсонской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне атаковали медиков из беспилотника. По информации местных властей, врачи возвращались по вызову. Они не пострадали, но поврежден автомобиль.

Как сообщалось, в течение 31 января россияне атаковали жилые кварталы в Херсоне и области. Из-за российской атаки шесть человек получили ранения.

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