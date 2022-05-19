Российская армия изменила тактику наступления и перешла к атакам меньшими подразделениями — Пентагон

Из-за сопротивления украинских войск и собственных организационных проблем, российские командиры перешли к атакам меньшими подразделениями.

Это свидетельствует об уменьшении амбиций оккупантов даже в тактическом масштабе.

Об этом сообщает Washington Post, цитируя представителя Министерства обороны США.

Обычно российское командование использовало тактические войска батальонов, насчитывающих несколько сотен солдат, для маневрирования по полю боя. Но продолжающиеся бои на Донбассе и застопоренные наступления России привели к выделению меньших российских подразделений.

Поэтому теперь российские войска работают меньшими группами со значительно "меньшими" задачами — вместо соединений по несколько сотен человек, действия проводятся группами от нескольких десятков до сотни военных.

Если раньше речь шла о больших городах и целых кусках территории, то сейчас оккупанты сосредотачивают усилия на определенных городах, селах или перекрестках дорог.

Но другие тактики россиян не изменились.

Напомним, по мнению военного эксперта Дмитрия Снегирева, оккупанты существенно изменили тактику на фронте. По его словам, россияне перешли от оперативного окружения к созданию локальных котлов. Они пытаются оцепить украинские войска на некоторых направлениях, хотя на других — сами могут попасть в ловушку.

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