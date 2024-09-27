Российская армия масштабно ударила по Измаилу: повреждены дома, есть погибшие

С рассветом 27 сентября российские военные масштабно атаковали беспилотниками Измаил Одесской области. Повреждены жилые дома. Погибли три человека.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Сегодня под утро враг прибег к масштабному террору Измаила. Россияне запустили ударные беспилотники по югу нашей области. Работа сил противовоздушной обороны продолжалась долго и напряженно", — сообщил чиновник.

Погибли три человека: две женщины 1934 и 1955 годов рождения, а также 73-летний мужчина. Кроме того, травмированы 11 человек. Среди пострадавших один ребенок.

В результате атаки повреждены частные и многоквартирные дома, дворовые сооружения, здания и автомобили. В результате атаки вспыхнуло несколько пожаров. Их удалось оперативно ликвидировать.

Беспилотник. / Фото: Associated Press

Враг прибег к масштабному террору Измаила. Фото: Олег Кипер.

Как сообщалось, россияне ударили ракетой по Днепру. Произошли разрушения на территории промышленного объекта.

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