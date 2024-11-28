Российская армия массированно атакует Украину ракетами: подробности

С самого утра 28 ноября армия Российской Федерации атакует Украину ракетами. В воздушном пространстве в стране несколько типов ракет.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы. .

С ночи РФ совершает атаку на Украину. Сначала оккупанты атаковали беспилотниками. Впрочем, около 04:30 на российском аэродроме "Оленья" взлетели несколько бортов Ту-95МС и улетели в юго-восточном направлении. Уже в 05:19 во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 7:30 над Украиной зафиксировано несколько типов групп ракет. В частности, в Черкасской и Черниговской областях. Ракеты имеют курс на запад в направлении Кривого Рога и Одесщины.

Мониторинги сообщили, что по состоянию на 07.30 над Украиной фиксируют около 25 крылатых ракет. много, летят по разным направлениям. Сейчас угроза для: Винницкой, Черниговской, Полтавской, Киевской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской.

Около 07:50 мониторинговые каналы и ВС предупредили об угрозе Киеву. Сообщается, что ракеты с разных сторон заходят в столицу: в районе Борисполя курсом на столицу, на западе в районе Макарова и в районе Василькова.

Около 08:00 стало известно, что многие ракеты держат курс на запад. В частности, в направлении Житомира, Хмельницкой и Винницкой областей, а также курсом Тернопольщины.

Заметим, что в ряде областей уже произошли взрывы и прилеты. В частности, в Волынской, Одесской, Ровенской и Кировоградской.

Напомним, 28 ноября РФ массированно ударила ракетами разных типов и дронами по Украине. В общей сложности РФ выпустила 188 воздушных целей – ракет и БпЛА.

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