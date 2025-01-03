Российская армия нанесла авиаудар по Сумам: что известно о последствиях

Информации о травмированных нет.
Утром 3 января российская оккупационная армия нанесла авиационный удар по Сумам. Атакован частный сектор города.
Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.
"Сегодня, 3 января враг нанес авиационный удар по частному сектору города Сумы. Предварительно, погибших нет", — сообщили местные власти.
В настоящее время на месте "прилета" ведутся аварийно-спасательные работы. Последствия атаки россиян уточняются, добавили в ова.
Напомним, в ночь на 3 января россияне атаковали Киевскую область дронами. Погиб один человек. Есть потерпевшие.
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