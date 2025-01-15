Российская армия нанесла ракетный удар по Львовской области: что известно

Сегодня утром 15 января российская оккупационная армия атаковала ракетами энергетическую инфраструктуру Львовской области.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Враг атаковал энергетическую инфраструктуру нашего региона и Украины. В шести областях введены аварийные отключения, однако Львова в этом списке пока нет", — подчеркнул мэр.

Он отметил, что во время утренней атаки на территории области были зафиксированы вражеские крылатые ракеты.

Как сообщалось, утром 15 января во Львовской области произошли взрывы. Воздушные силы информировали об опасности для Стрыя.

Читайте также: