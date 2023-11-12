Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российская армия нанесла удар по Харькову: пострадал гражданский объект

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
1446
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российская армия нанесла удар по Харькову: пострадал гражданский объект

Харьков / Фото: Associated Press

Вероятно, россияне обстреляли Харьков ракетами С-300.

Вечером в воскресенье, 12 ноября, в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, российские террористы нанесли удар по гражданскому объекту в Шевченковском районе.

Он призвал харьковчан соблюдать осторожность во время воздушной тревоги. Отбой в Харькове был объявлен в 20.20.

По предварительной информации от главы ОВА Олега Синегубова, пострадавших в результате вражеских обстрелов нет. Повреждена только гражданская инфраструктура города.

"Профильные службы работают на месте попадания", — сообщил он.

Вероятно, россияне обстреляли Харьков ракетами С-300. Об их запуске с территории Белгородской области РФ сообщали российские Z-паблики.

Напомним, в воскресенье, 12 ноября, утром мощный взрыв в Харькове произошел на территории автозаправки возле Южного вокзала. Есть пострадавший.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1446
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация