Российская армия нанесла удар по Харькову: пострадал гражданский объект

Вечером в воскресенье, 12 ноября, в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, российские террористы нанесли удар по гражданскому объекту в Шевченковском районе.

Он призвал харьковчан соблюдать осторожность во время воздушной тревоги. Отбой в Харькове был объявлен в 20.20.

По предварительной информации от главы ОВА Олега Синегубова, пострадавших в результате вражеских обстрелов нет. Повреждена только гражданская инфраструктура города.

"Профильные службы работают на месте попадания", — сообщил он.

Вероятно, россияне обстреляли Харьков ракетами С-300. Об их запуске с территории Белгородской области РФ сообщали российские Z-паблики.

Напомним, в воскресенье, 12 ноября, утром мощный взрыв в Харькове произошел на территории автозаправки возле Южного вокзала. Есть пострадавший.

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