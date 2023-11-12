Российская армия нанесла удар по Харькову: пострадал гражданский объект

Вероятно, россияне обстреляли Харьков ракетами С-300.
Вечером в воскресенье, 12 ноября, в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Как сообщил мэр города Игорь Терехов, российские террористы нанесли удар по гражданскому объекту в Шевченковском районе.
Он призвал харьковчан соблюдать осторожность во время воздушной тревоги. Отбой в Харькове был объявлен в 20.20.
По предварительной информации от главы ОВА Олега Синегубова, пострадавших в результате вражеских обстрелов нет. Повреждена только гражданская инфраструктура города.
"Профильные службы работают на месте попадания", — сообщил он.
Вероятно, россияне обстреляли Харьков ракетами С-300. Об их запуске с территории Белгородской области РФ сообщали российские Z-паблики.
Напомним, в воскресенье, 12 ноября, утром мощный взрыв в Харькове произошел на территории автозаправки возле Южного вокзала. Есть пострадавший.
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