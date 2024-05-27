Российская армия нанесла удар по Николаевщине: есть погибшие и пострадавшие (фото)

Во время разбора завалов обнаружены тела двух погибших.

Российские оккупанты сегодня, 27 мая, нанесли ракетный удар по Снегиревке Николаевской области. В результате террористической атаки погибли три человека, еще шестеро получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"Сегодня под обстрелом врага оказались гражданские объекты области. Днем, в результате ракетного удара по городу Снегиревка возник пожар кафе, автомагазина и шиномонтажа, взрывной волной повреждена автомойка самообслуживания. Пожарные ликвидировали пожар на площади 300 квадратных метров. Пока известно о пяти пострадавших. Двое из них – 17-летняя девушка и парень", — рассказали в ГСЧС.

Там также добавили, что при разборе завалов обнаружены тела двух погибших людей. Работы продолжаются.

ОБНОВЛЕНО. По состоянию на 16:50 известно о трех погибших местных жителях.

"Три человека погибли и шесть пострадали в результате российской атаки по Снегиревке. Двое пострадавших — 17-летние девушка и парень. Спасательные работы продолжаются", — отметил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Напомним, что в Харькове раздался взрыв. Прилет в промзону Холодногорского района.

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