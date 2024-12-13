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Российская армия наносит удары по объектам энергетики: детали

Российская армия наносит удары по объектам энергетики: детали

Удар РФ по объекту энергетики. / Фото: Associated Press

Министр не сообщил о последствиях атаки.

Российская армия утром 13 декабря атакует объекты энергетики в разных регионах Украины. Впрочем, пока деталей о последствиях и прилетах нет.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Враг продолжает свой террор. Снова энергетика по всей Украине под массированным ударом. Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы", — говорится в сообщении главы Минэнерго.

По его словам, как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения.

Как сообщалось, с утра 13 декабря российская армия атакует ракетами Украину. В частности, в 07:24 стало известно о взлете носителя "Кинжалов" — МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

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