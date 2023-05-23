Российская армия не прекращает обстрелы Херсона: погибла женщина

Во вторник, 23 мая, армия РФ обстреляла Кизомис, Станислав и Берислав в Херсонской области. Кроме того, в селе Казацкое погибла женщина. А в селе Михайловка разрушено админздание сельского совета и здание школы.

Об этом сообщил в телемарафоне "Единые новости" руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников.

"По беде было обстреляно минометом село Казацкое. Там погибла 62-летняя женщина. Ее нашли наши спасатели", - рассказал Толоконников.

По этому факту прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

"По данным следствия, утром 23 мая 2023 года российская армия произвела минометный обстрел пгт Козацкое. В результате обстрела погибла женщина", — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Напомним, утром 23 мая в Херсоне раздались взрывы. Воздушная тревога в регионе не была оглашена.

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