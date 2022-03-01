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Российская армия обстреливает жилые районы Мариуполя — фото, видео

Российская армия обстреливает жилые районы Мариуполя — фото, видео

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Российская армия обстреливает жилые районы Мариуполя — фото, видео

t.me/mariupolrada

Число пострадавших уточняется.

Во вторник российская армия цинично обстреляла жилые районы Мариуполя.

Об этом сообщили в Мариупольском горсовете.

© t.me/mariupolrada
t.me/mariupolrada

В результате военного теракта пострадали несколько домов по бул. Шевченко и школа №16 в том же районе. Кроме того, обстрелам снова подверглись жилые дома в Левобережном районе, а также территория КП "Коммунальщик". В настоящее время точное количество пострадавших неизвестно.

© t.me/mariupolrada
t.me/mariupolrada
© t.me/mariupolrada
t.me/mariupolrada

"Оккупанты из России ведут настоящий геноцид украинского народа. Их действия ничем не отличаются от тактики фашистско-нацистских войск, которые с 41-го до 43-го оккупировали и брали в блокаду целые города. Они не отличаются от нацистов, которые безжалостно убивали женщин и детей. Почти 80 лет назад Украина отразила нападения фашистов. Отразим и сейчас",- заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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