Российская армия обстреливает жилые районы Мариуполя — фото, видео

Число пострадавших уточняется.

Во вторник российская армия цинично обстреляла жилые районы Мариуполя.

Об этом сообщили в Мариупольском горсовете.

t.me/mariupolrada

В результате военного теракта пострадали несколько домов по бул. Шевченко и школа №16 в том же районе. Кроме того, обстрелам снова подверглись жилые дома в Левобережном районе, а также территория КП "Коммунальщик". В настоящее время точное количество пострадавших неизвестно.

t.me/mariupolrada

t.me/mariupolrada

"Оккупанты из России ведут настоящий геноцид украинского народа. Их действия ничем не отличаются от тактики фашистско-нацистских войск, которые с 41-го до 43-го оккупировали и брали в блокаду целые города. Они не отличаются от нацистов, которые безжалостно убивали женщин и детей. Почти 80 лет назад Украина отразила нападения фашистов. Отразим и сейчас",- заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.